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Ekonomi

Hacettepe'den yerli İHA ve elektrikli otomobil

İnsansız Hava Aracı ve elektrikli otomobilin testlerine başlandığı bildirildi

19 Ekim 2015 12:36

Hacettepe Teknokent’te İnsansız Hava Aracı (İHA) ve elektrikli otomobilin prototipleri üretildi. Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör, projeyi kendi öz sermayeleriyle yaptıklarını belirtti.

Milliyet’te yer alan habere göre; TEO adı verilen elektrikli Otomobil ve AVIPOD adı verilen İHA’nın testlerine başlandı. Hacettepe Teknokent’ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünü üstlendiği Uluslararası Liderlik Akademisi’nin Ankara ayağındaki bilim ve teknoloji etkinliğinde konuşan Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör, elektrikli otomobil prototipini ürettiklerini belirtti.

Deneme sürüşlerinin devam ettiğini belirten Güngör, “Projeyi kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Mühendis arkadaşlar yoğun bir tempo ile çalıştılar, güzel bir ürün ortaya koydular” ifadelerini kullandı.

‘Teknosfer’ adını verdikleri teknokentte çok iyi bir teknoloji atmosferi oluşturduklarını aktaran Güngör, şu bilgileri verdi:

“Teknokentte, savunma sanayi, enerji, biyomedikal ve medikal alanında çalışan firmalara ev sahipliği yapıyoruz. Yeni kurulmuş şirketlerden yıllık 100 milyon dolar satış yapana kadar çeşitli büyüklükte 220 şirket var. Şirketlerin yüzde 60’nı yazılım ve teknoloji firmaları oluşturuyor.”

Geçtiğimiz günlerde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, yerli otomobilin prototipini kamuoyuna tanıtmış ve 2020 yılında Türk otomobilini sunmayı planladıklarını açıklamıştı. Yerli otomobil, Cadillac BLS ve Saab 9-3'e benzerliğinden dolayı eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu tartışmaların üzerine, SAAB'ın CEO’su Mattias Bergman, mühendislik ekiplerinin TÜBİTAK ile yerli otomobilin dizaynı konusunda ortak bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

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