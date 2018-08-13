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Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi'ndeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

13 Ağustos 2018 20:42

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi\'ndeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 9 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin arandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin arandığı belirtildi.

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