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Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

13 Ağustos 2018 19:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki akademisyen, çalışan ve ihraç edilmiş olan 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken diğer 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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