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Hacettepe Üniversitesi Rektörü: İngilizce tıp olmaz, değiştirmemiz lazım

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Tuncer, öğrencilerin yabancı dil ile ilgili yaşadıkları sorunları anlattı

05 Eylül 2012 22:25

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, "Almanya'da 'İngilizce Tıp' duydunuz mu? Ya Fransa’da? Yok. Böyle bir gariplik olabilir mi? Olmaz. Böyle şeyler ancak sömürge ülkelerinde var. Değiştirmemiz lazım" dedi.
 
Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) hazırlık muafiyet kursuna devam eden 107 öğrenciyle buluşan Rektör Tuncer’e öğrenciler büyük sevgi gösterdi.
 
Burada öğrencilerin hazırlık sınıflarındaki yabancı dil ile ilgili yaşadıkları sorunları dinleyen Rektör Tuncer, bu konuda radikal değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
 
"Almanya'da 'İngilizce Tıp' duydunuz mu? Ya Fransa’da? Yok. Böyle bir gariplik olabilir mi? Olmaz. Böyle şeyler ancak sömürge ülkelerinde var. Değiştirmemiz lazım. İlla İngilizce eğitim demek yanlıştır. Good morning diye derse başlanıyor, Çok tuhaf. Dilimiz Türkçe, aramızda yabancı yok, ama İngilizce anlaşmaya çalışıyoruz. Öğrenci, İngilizce'yi geçemediği için Türkçe eğitimine devam edemiyor. Bu yanlışlığı düzeltmeliyiz. 
 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden arkadaşlar bir duvar çalışması yapmışlar. 'Türkçe oku, Türkçe geç' yazıyor. Bizim ülkemiz de bir dünya ülkesi. Arkadaşlar İngilizce öğrenilsin. Ya da başka bir yabancı dil. Ama mesela 4 yılda öğrensin bunu öğrencilerimiz. Zorlamayalım. Böyle bir sistem düşünüyoruz. Belki yarın, belki yarından da yakın gerçekleştireceğiz bunu. Bir de sınav konusu var. Yurtdışında öğrenci telefon açıp 'Sınava gelemeyeceğim’ diyor. İstediği zaman girebiliyor. Bizde de benzer uygulama olmalı."
 

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