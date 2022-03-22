Hacettepe Üniversitesi'nde Nevruz kutlamasına döner bıçaklı saldırı

Hacettepe Üniversitesi’nde Nevruz kutlaması yapmak isteyen öğrencilere, ellerinde döner bıçağı bulunan bir grup saldırdı. ‘Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi’ adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Polis ve ÖGB’nin abluka altına aldığı arkadaşlarımıza çeteler döner bıçaklarıyla saldırıyor” denildi.

Hacettepe Üniversitesi’ndeki Nevruz kutlamasında yaşananlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar, ‘Ankara Özgür Öğrenci İnisiyatifi’ adlı Twitter hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, Nevruz kutlaması yapan öğrencilere polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği belirtilerek şunlar iddialara yer verildi:

“Hacettepe Üniversitesi’nde Newroz’u kutlamak isteyen arkadaşlarımıza faşist polis, ÖGB ve ülkücü çeteler birlikte saldırdı. Polis ve ÖGB’nin abluka altına aldığı arkadaşlarımıza çeteler döner bıçaklarıyla saldırıyor. Arkadaşlarımızın başına gelebilecek her şeyden AKP-MHP faşist iktidarı ve onun çeteleri sorumludur. Bilinsin ki Mazlumlardan bugüne yurtseverler her yerdedir ve olacaktır."