Hacettepe Üniversitesi ile Askeriye arasında arazi çatışması

Genelkurmay Başkanlığı ile Hacettepe Üniversitesi arasında askerin 12 Eylül darbesinden sonra el koyduğu bir arazi üzerine çekişme yaşandığı bildirildi. 3 milyar lira değeri olduğu tahmin edilen Ankara Bilkent'teki arazinin bır kısmı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de devreye girmesiyle Hacettepe Üniversitesine iade edildi.

Alınan bilgilere göre; Genelkurmay, 12 Eylül askeri darbesinin ardından Hacettepe Üniversitesi'nin Bilkent Bölgesi'nde TSK Rehabilitasyon Merkezi'nin yakınında bulunan 400 dönüm arazisini 30 yıllığına aldı. Üniversite yönetimi, 30 yılın dolması üzerine araziyi askerden geri istedi. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de sorun rektör tarafından aktarıldı. Gül'ün ve diğer yetkililerin devreye girmesi üzerine, arazinin 200 dönümü üniversiteye geri verildi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, 400 dönümlük araziye darbeden sonra el konulduğunu belirterek, "200 dönümü geri aldık. Bunun değeri 1.5 milyar lira. Üniversitenin borçlarını 200 milyon liraya düşürdük. Bu arazinin geliri ile borçlarımızı da ödeyeceğiz. bu yıl içinde borçlarımızı sıfırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Tuncer, Hacettepe Üniversitesi'nde yoksul öğrencilere yönelik başlatılan hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Tuncer, üniversitedeki 36 bin öğrenciden yaklaşık 20 bininin dar gelirli olduğunu, bunlardan yaklaşık 10 bininin de fakir kategorisinde bulunduğunu söyledi. Tuncer, devlet üniversitelerinin kendi öğrencisine burs verme yetkisi olmamasını eleştirdi. Prof. Tuncer, 3.5 lira olan yemek ücretinin 1 liraya düşürülmesi sayesinde 4 bin öğrencinin daha yemekhanelerden yararlanabildiğini, 24 saat açık olan kütüphanelerde bedava çay ve kahve ikram edildiğini dile getirdi. Bir çorba içeçek parası bile olmayan öğrencilerin bulunduğuna işaret eden Tuncer, gece yarısı öğrencilere parasız çorba verildiğini anlattı. Tuncer, öğrencilerin ücretsiz fotokopi hizmetinden yararlandığını belirtti.



Prof. Tuncer, üniversite kütüphanelerinin yetersizliğinden yakınarak, "Türkiye'de hiçbir üniversite kütüphanesinde 1 milyon eser yok. Biz Hacettepe Üniversitesi kütüphanelerinde bu yıl sonuna kadar en az 1 milyona esere ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

