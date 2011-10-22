-Hacettepe Üniversitesi: 74 - Olin Edirne: 80 ANKARA (A.A) - 22.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Hacettepe Üniversitesi, sahasında Olin Edirne'ye 80-74 yenildi. Karşılaşmaya Hacettepe Üniversitesi Amaning, Olin Edirne ise Stimac-Wilkinson ikilisinin sayılarıyla başladı. Ribauntlarda etkili olan konuk takım, 5. dakikaya 15-11 önde girdi. Olin Edirne, Ogün ve Mustafa'nın 3 sayılık basketleriyle oyunun kontrolünü eline alırken, 8. dakikada farkı 9 sayıya (23-14) çıkardı. Hacettepe Üniversitesi, özellikle Derya'nın sayılarıyla 6-1'lik bir seri yakalasa da, Olin Edirne ilk çeyreği 24-20 üstün geçti. İkinci periyoda sert savunma yaparak başlayan Hacettepe Üniversitesi hücumda etkisiz kalırken, Olin Edirne, Wright'ın basketleriyle skor avantajını korudu. Hızlı hücumlarla rakip potada etkili olmaya başlayan ev sahibi takım, maçta ilk kez 17. dakikada 31-30'luk skorla öne geçti. Yaptığı baskıyla rakibini hataya zorlayan Hacettepe Üniversitesi, dış atışlarda yakaladığı yüksek yüzdeyle üstünlüğünü sürdürdü ve devreyi 36-35 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle girilen üçüncü çeyrekte, her iki takım da dış atışlarla sonuca giderken, 23. dakika 43-43 eşitlikle geçildi. Dış atışlarda Collins, pota altında da Amaming ile sayılar üreten başkent ekibi, 25. dakikayı 50-48 önde geçti. Stimac ve Wilkinson'ın sayılarıyla oyundan kopmayan Olin Edirne, Ogün'ün 3 sayılık basketiyle 5-0'lık seri bularak, 26. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 53-50. Rakibinin yaptığı alan savunmasına iyi hücum eden Olin Edirne, boyalı alanı etkili kullanırken, Mustafa'nın da skora katkısıyla farkı biraz daha açtı ve çeyreği 60-53 önde geçti. Son periyotta pota altında Marsh ile sayılar üreten rakibine Wilkinson'ın basketleriyle karşılık veren Olin Edirne, ribauntlarda da rakibine üstünlük sağlayınca, 33. dakika 65-57 konuk ekip lehine geçildi. Murat'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki suskunluğuna son veren Hacettepe Üniversitesi, Marsh ve Derya'nın da katkısıyla 10-2'lik seriyle 35. dakika içinde 67-67'lik skorla eşitliği yakaladı. Mustafa'nın dış atış, Ogün'ün de serbest atışlardan bulduğu sayılarla rakibine 5-0'lık seriyle karşılık veren konuk takım, 37. dakikaya 72-67 önde girdi. Kalan dakikalarda farkı kapatmak için acele hücumlar kullanan rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergileyen Olin Edirne, karşılaşmadan da 80-74 galip ayrıldı. Bu arada karşılaşmayı, Hacettepe Üniversitesi'nin cezası nedeniyle sadece çocuklar ve bayanlar takip etti.