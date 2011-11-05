-Hacettepe Üniversitesi: 68 - Galatasaray Medical Park: 86 ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Beko Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Hacettepe Üniversitesi'ni 86-68 yendi. Maça Galatasaray Medical Park, pota altından Furkan'ın, ev sahibi takım ise Murat ve Önder'in basketleriyle başladı. Hızlı hücumlardan sayılar üreten Galatasaray, 7-0'lık seri ile 6. dakikayı 16-9 önde tamamladı. İlk periyot, Hacettepe Üniversitesi'nin hızlı hücumu sonucu Rifat'ın basketiyle 27-23 misafir takımın üstünlüğüyle tamamlandı. 2. periyoda Hacettepe Üniversitesi, Adnan'ın 3 sayı çizgisinin dışından attığı basketle başladı. Adnan ve Collins'in basketleriyle farkın açılmasını engellemeye çalışan Başkent temsilcisine, sarı-kırmızılılar Andric, Tutku ve Shumpert ile cevap verdi ve periyodun son 6 dakikasına 35-28 Galatasaray'ın üstünlüğüyle girildi. Son 2 dakikada Lakovic ile iki 3 sayılık basket bulan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 47-38 önde girdi. Maçın 2. yarısı Hacettepe Üniversitesi adına Amaning'in faul atışlarından bulduğu 2 sayıyla başladı. Konuk ekip, bu devredeki ilk basketini Furkan ile buldu. Hacettepe Üniversitesi, sert savunma yaparak farkı 25. dakikada 3 sayıya kadar indirdi: 48-51. Periyot Haluk'un 3 sayılık basketi sonrası 15 sayı farkla Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi: 50-65. Son periyodun ilk basketini Hacettepe Üniversitesi adına Sanders kaydetti. Amaning ve Sanders ile oyuna tutunmaya çalışan mor-beyazlılara Galatasaray Medical Park, Lakovic ve Shumpert ile karşılık verdi ve maçın son 2 dakikasına 83-64 misafir takımın üstünlüğüyle girildi. Son basketini Furkan ile bulan Galatasaray, karşılaşmadan da 86-68 üstünlükle ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi'nden Sanders ve Galatasaray Medical Park'tan Furkan karşılaşmayı 17'şer sayıyla tamamladılar. Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Serkan Emlek xxx, Tunçtan Durmuşcan xxx Hacettepe Üniversitesi: Rıfat x 11, Adnan x 8, Collins x 5, Amaning xx 16, Sanders xx 17, Hüseyin x 2, Derya x 3, Özgür x 6, Ali x Galatasaray Medical Park: Shipp x 5, Lakovic xxx 14, Furkan xxx 17, Songaila x, Ender x 5, Lucas x 4, Shumpert xxx 15, Cevher x 3, Andric xx 8, Tutku x 7, Haluk x 8 1. periyot: 23-27 Devre: 38-47 3. periyot: 50-65