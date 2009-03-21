Hacettepe dibe demir attı



Alt sıralar için kritik maçta Antalyaspor, Hacettepe'yi deplasmanda vurdu. 88'de Arda'nın kendi kalesine attığı gol, maçın kaderini belirledi



Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor deplasmanda Hacettepe’yi 2-1 yenerek şimdilik rahat bir nefes aldı. Maçın kaderi 88. dakikada Arda’nın kendi kalesine attığı golle netleşti. Hacettepe 75. dakikada Patiyo’nun gördüğü kırmızı kartla 15 dakika 10 kişi oynadı.



6. dakikada Arda'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Musa'nın topa elle müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendi. Selçuk Şahin'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 1-0



44. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Tita, ceza sahasının çizgisinden yaptığı vuruşta takımının beraberlik sayısını kaydetti: 1-1.



88. dakikada Uğur'un yaptığı ortada Hacettepe savunma oyuncusu Arda’ya çarpan top Hacettepe fileleriyle buluştu: 1-2



HACETTEPE-ANTALYASPOR: 1-2



Hakemler: Koray Gençerler , Serkan Akarca, Hakan Atilla Gökbilgin



Hacettepe: Recep, Arda (90 Kadir), Orhan, Kulusic, Selçuk (76 Kemal), Adnan, Tozo, Olgay, Murat, Zoko (57 İbrahim), Patiyo



Antalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Zitouni, Ertuğrul (83 Orhan), Sedat, Fatih (77 Hakan), Tita, Djehoua (61 Ahmet)



Goller: Selçuk (6, pen); Tita (44), Arda (88, kk)



Sarı Kartlar: Orhan, Tozo, Kulusic; Ertuğrul



Kırmızı Kart: Patiyo (75)



