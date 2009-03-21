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Spor

Hacettepe dibe demir attı

Alt sıralar için kritik maçta Antalyaspor, Hacettepe'yi deplasmanda vurdu.

21 Mart 2009 02:00


Alt sıralar için kritik maçta Antalyaspor, Hacettepe'yi deplasmanda vurdu. 88'de Arda'nın kendi kalesine attığı gol, maçın kaderini belirledi

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Antalyaspor deplasmanda Hacettepe’yi 2-1 yenerek şimdilik rahat bir nefes aldı. Maçın kaderi 88. dakikada Arda’nın kendi kalesine attığı golle netleşti. Hacettepe 75. dakikada Patiyo’nun gördüğü kırmızı kartla 15 dakika 10 kişi oynadı.

6. dakikada Arda'nın ceza sahasının sağından yaptığı ortada Musa'nın topa elle müdahalesini hakem penaltı olarak değerlendi. Selçuk Şahin'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 1-0

44. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Tita, ceza sahasının çizgisinden yaptığı vuruşta takımının beraberlik sayısını kaydetti: 1-1.

88. dakikada Uğur'un yaptığı ortada Hacettepe savunma oyuncusu Arda’ya çarpan top Hacettepe fileleriyle buluştu: 1-2

HACETTEPE-ANTALYASPOR: 1-2

Hakemler: Koray Gençerler , Serkan Akarca, Hakan Atilla Gökbilgin

Hacettepe: Recep, Arda (90 Kadir), Orhan, Kulusic, Selçuk (76 Kemal), Adnan, Tozo, Olgay, Murat, Zoko (57 İbrahim), Patiyo

Antalyaspor: Ömer, Uğur, Yalçın, Musa, Şenol, Zitouni, Ertuğrul (83 Orhan), Sedat, Fatih (77 Hakan), Tita, Djehoua (61 Ahmet)

Goller: Selçuk (6, pen); Tita (44), Arda (88, kk)

Sarı Kartlar: Orhan, Tozo, Kulusic; Ertuğrul

Kırmızı Kart: Patiyo (75)

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