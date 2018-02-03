T24 LogoT24 Logo
Spor

Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0

ANKARA,(DHA) STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut HACETTEPE: Yasin, Berat, Rahmi, Hüseyin, Burak, Çağrı, Soner, Kadir, Alaaddin, Fethi, Mahmut  SAKARYASPOR: Ercüment, Fikret, Yasir, Burak, Ramazan Sal, Serdar, Fer

03 Şubat 2018 19:51

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut
HACETTEPE: Yasin, Berat, Rahmi, Hüseyin, Burak, Çağrı, Soner, Kadir, Alaaddin, Fethi, Mahmut 
SAKARYASPOR: Ercüment, Fikret, Yasir, Burak, Ramazan Sal, Serdar, Ferhat, Talha, Ramazan Civelek, Tevfik, Ramazan Çevik

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 20\'nci hafta mücadelesinde Hacettepe ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikten sonra iki takım da puanlarını 35\'e yükseltti. Hacettepe, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 21\'inci hafta karşılaşmasında Silivrispor deplasmanına çıkacak. Sakaryaspor ise Pendikspor\'u konuk edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA STAT AnkaraMayıs HAKEMLER Sinan Dereci Süleyman Yavaşoğlu Yakup Bulut HACETTEPE Yasin Berat Rahmi Hüseyin BurakSoner Kadir Alaaddin Fethi Mahmut  SAKARYASPOR Ercüment Fikret Yasir Burak Ramazan Sal Serdar Ferhat Talha Ramazan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24