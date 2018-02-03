Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0

ANKARA,(DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Sinan Dereci, Süleyman Yavaşoğlu, Yakup Bulut

HACETTEPE: Yasin, Berat, Rahmi, Hüseyin, Burak, Çağrı, Soner, Kadir, Alaaddin, Fethi, Mahmut

SAKARYASPOR: Ercüment, Fikret, Yasir, Burak, Ramazan Sal, Serdar, Ferhat, Talha, Ramazan Civelek, Tevfik, Ramazan Çevik

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 20\'nci hafta mücadelesinde Hacettepe ile Sakaryaspor 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikten sonra iki takım da puanlarını 35\'e yükseltti. Hacettepe, TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 21\'inci hafta karşılaşmasında Silivrispor deplasmanına çıkacak. Sakaryaspor ise Pendikspor\'u konuk edecek.