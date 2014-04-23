Hac öncesi virüs korkusu



Suudi Arabistan'da 11 kişide daha hayati tehlike yaratabilen MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) virüsüne rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüsün tespit edildiği hastalardan 8'inin yoğun bakımda olduğu, biri Mekke'li iki kişinin durumunun stabil olduğunu, ve kalan son hastada ise semptomlara henüz rastlanmadığı bildirildi. Virüse yakalananlardan üçünün sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Çoğu, ülkenin ikinci büyük kenti Cidde'de olmak üzere Suudi Arabistan'da son haftalarda MERS virüsüne yakalananların sayısında büyük artış yaşanıyor.

Söz konusu 11 yeni vakadan 4'ünün başkent Riyad'da ve altısının da Mekke'yi ziyaret eden hacılar için bir giriş noktası olan Cidde'de kaydedildiği bildirildi. Mekke'de ilk kez MERS vakasına rastlanması endişe yarattı.

Temmuz ayında, İslam aleminin kutsal ayı Ramazan dolayısıyla dünyanın dört bir yanından akın edecek milyonlarca insanın ülkeye girişi ve ekim ayında Hac nedeniyle gelecek olan hacılarla birlikte virüsün daha da yayılmasından endişe ediliyor.

Doğrulanan son rakamlarla birlikte Suudi Arabistan'da kaydedilen MERS vakası sayısı 272'ye ulaşırken, şu ana dek 81 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.