-HAC KURALARI ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Hayatında bir defa giden kardeşlerimiz, lütfen ama lütfen çeşitli yollara başvurarak bu kadar insan büyük bir hasretle beklerken ikinci defa gitmek teşebbüsü içine girmesin'' uyarısında bulundu. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda hac kayıtları ile ilgili bilgi verdi ve kurayı izlemeye gelenlere seslendi. Her yıl Konferans Salonu'nda kura çekimlerinde heyecan yaşandığını ve bu heyecanın sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin tüm illeri, ilçeleri, köyleri ve kasabalarında yaşandığını dile getiren Görmez, ''Bu heyecan bizi biz kılan değerlerin bizi ne kadar ayakta tuttuğunun bir göstergesi'' dedi. Hacı adaylarının yüreklerinden hac heyecanının eksik olmamasını dileyen Görmez, hac ibadetinin hem bireysel hem toplumsal hem de uluslararası bir boyutu olduğunu vurguladı. Görmez, ''Hac ibadeti bütün statüleri ortadan kaldıran, din, ırk, renk farkını bir tarafa bırakan uluslararası bir iman şölenidir. Başka hiçbir inançta, kültürde böyle bir şey yoktur'' diye konuştu. -TELEFONLA MÜRACAAT ALINACAK- Hac kayıtları için bu yıl ilk kez online sistemi getirdiklerini hatırlatan Görmez, 270 bin hacı adayının bu yıl internet üzerinden kayıt yeniletip, kayıt yapabildiklerini kaydetti. Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin önümüzdeki yıllarda telefonla kayıt alabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Görmez, ''Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hac ibadetine sıradan bir seyahat olarak asla bakmıyoruz. Hac ibadeti her sene aşığı maşukla buluşturan, bize mahşer provası yaşatan, bizim hem bireysel hem de toplumsal olarak uluslararası arenada Müslümanlık bilincimizi ayakta tutan anlamlar ve semboller dünyası çok zengin bir ibadettir'' diye konuştu. Hac ibadetine gidecek din görevlilerinin sınavdan ve eğitimden geçirileceğini, hacı adaylarının da sanki hac ibadetini önceden yaşıyormuş gibi bir eğitime tabi tutulacağını anlatan Görmez, hacı adaylarından bu ibadeti bir eğitim süreci gibi görmelerini istedi. Kur'an-ı Kerim'de hac ibadetiyle ilgili ''ancak yol bulanlar, imkan bulanlar'' ifadesine yer verildiğini anlatan Görmez, ismi kurada çıkmayan adayların üzülmemelerini istedi. Görmez, vatandaşlara seslenerek, ''Bu imkana kavuşamadığınız takdirde lütfen yeter ki o kalbinizdeki aşk, sevinç, coşku, Kabetullah'a olan muhabbet eksik olmasın. Bu imkana kavuşamadığınız takdirde Cenab-ı Hakk'ın, en azından bu ibadetten dolayı o kulunu affedeceğini her kardeşimizin bilmesi lazım. Çünkü elinde değil bu. Yeter ki o aşkı, o sevinci muhafaza etsin. Bu aşkla, heyecanla gitmiş gibi sevap alacağını ben bir hadis hocası olarak rahatlıkla ifade edebilirim. -GÖRMEZ'DEN İKİNCİ KEZ GİTMEK İSTEYENLERE UYARI- Bir kez hacca gidenlere seslenen Görmez, ''Hayatında bir defa giden kardeşlerimiz, lütfen ama lütfen çeşitli yollara başvurarak bu kadar insan büyük bir hasretle beklerken ikinci defa gitmek teşebbüsü içine girmesinler'' diye konuştu. Bu aşkın, heyecanın başka olduğunu bildiğini, kutsal topraklara ikinci, üçüncü hatta onuncu kez gitmek istendiğini belirten Görmez, ancak bir kere hacca gidenlerin bu isteklerini umre ile giderebileceklerini söyledi. -MÜRACAATLARIN YARIDAN FAZLASINI KADINLAR- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel ise konuşmasında hac kayıtları hakkında bilgi verdi. Hac kesin kayıtlarının 20 Haziran-1 Temmuz'da olacağını anlatan Yücel, bu sene ilk kez hac kayıtlarının internet yoluyla da yapılabildiğini söyledi. Yücel, internet yoluyla 220 bin, müftülükler yoluyla ise 750 bin civarında başvuru yapıldığını dile getirerek, hacı adaylarının yüzde 83'ünün normal, yüzde 15'inin müstakil, yüzde 2'sinin ise otel tipte gitmek için başvuruda bulunduğunu anlattı. Müracaatların 444 bin 985'inin erkek, 518 bin 880'inin ise kadın olduğunu ifade eden Yücel, müracaatlarda 20 yaşından küçük olanların sayısının 4 bin 554, 21-50 yaş grubunda 241 bin 260, 51-70 yaş grubunda 627 bin 74, 71-85 yaş grubunda 89 bin 550, 85 yaş üstünde ise bin 430 kişinin bulunduğunu bildirdi. -EN YAŞLISI 109 YAŞINDA, EN GENCİ 1 AYLIK- Yücel, yaş ortalamasının 56 olduğunu belirterek, en yaşlı hacı adayının Şanlıurfa'dan 109 yaşındaki Leyla Lahan, en küçük hacı adayının ise Malatya'dan 1 ay 8 günlük Ayşe Güneş bebeğin olduğunu bildirdi. Kesin kayıtların, 20 Haziran-1 Temmuz'da olacağını vurgulayan Yücel, belirtilen sürede kontenjan dolmamışsa yedeklerin 11-15 Temmuz'da kayıtlarını yaptırabileceklerini bildirdi. Yücel, kura çekimiyle ilgili bilgi de verdi. Konuşmaların sonunda Başkan Görmez, Başkan Yardımcıları, Genel Müdür Vekili Yücel ve beraberindekiler hac kuralarını başlattı. -HAC ÜCRETLERİ- Öte yandan, hac ibadetinin ücretleri de belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunda hacca gidecek adaylar için konaklama tipi ve tavan ücretleri şöyle: Normal-1: 2 bin 730 avro Normal-2: 2 bin 500 avro Müstakil-1: 4 bin 900 avro Müstakil-2: 4 bin 500 avro Müstakil-3: 4 bin 100 avro Otel-1: Serbest Otel-2: 5 bin 750 avro Hacı adayları, ücretleri peşin veya üç eşit taksit ödeyebilecek.