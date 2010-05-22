Hac kuraları 26 Mayıs'ta çekilecek

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Bardakoğlu, dün Uşak'ta çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Dairesi Başkanı Ulvi Ata ile Kütahya'nın Emet ilçesine geldi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın davetlisi olarak ilçeye gelen Bardakoğlu, Emet Kaymakamı Mehmet Fatih Geyim, Belediye Başkanı Koca ve Emet Müftüsü Şahmettin Özdemir'den ilçede yürütülen hizmetlere ilişkin bilgi aldı.





Koca, Emet'in, dünyanın en zengin bor madeni rezervine sahip olduğunu, ilçede şifalı termal sular ve geniş ormanlık alanlar bulunduğunu anlatarak, ''Emet'te Eti Maden İşletmelerine ait bir borik asit fabrikası faaliyettedir. Fabrikanın ikinci ünitesi 2011 yılı başında üretime başlayacak olup üçüncü ünitesinin yapımı için proje hazırlanmıştır'' dedi.

Bardakoğlu da bor madeninin dünyanın en kıymetli madenlerin



den olduğunu belirterek, ''Allah'ın büyük lütfu olan bu madeni Emet'e ve ülkemize vermiş olmasına şükretmeliyiz'' dedi.





KÖY İMAMLARIMIZA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ





AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bardakoğlu, bu yılki hac organizasyonuyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü söyledi.





''Hac kuraları 26 Mayısta çekilecek. Bu yıl Türkiye'ye verilen hac kontenjanı 74 bin kişi. Bunu artırmak için Suudi Arabistan yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor'' diyen Bardakoğlu, hacı adaylarının ibadetlerini en iyi şekilde yapması için çalıştıklarını bildirdi.





Bardakoğlu, şöyle devam etti:



''Köy imamlarımıza çok önem veriyoruz. İmamlarımız son derece örnek kişilerdir. Görev alanlarında halkla iletişim kurmalılar. Çevre düzenlemesinden çocuk yetiştirilmesine, eğitime teşvik, ilk yardım gibi temel bilgilerin köylerde imamlar tarafından verilmesi önemli. Başkanlık olarak cami derslerimize başlanmıştır. Camilerdeki hutbelerden ayrı, vatandaşlarımızı sıkmadan cami içinde ve dışında din hizmetleri projelerimiz var. Bunları da uygulamaya başladık.''

Sahil bölgelerinde yabancı dil bilen din görevlilerinin istihdam edilmesini önemsediklerini kaydeden Bardakoğlu, görkemli cami ve diğer İslam eserlerini görüp bunlar hakkında bilgi almak isteyen yabancıların doğru ve yeterince bilgilendirilmesi için sahil ve turizm bölgelerinde yabancı dil bilen din görevlilerini istihdam ettiklerini sözlerine ekledi.