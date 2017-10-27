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Habur’daki tatbikatta tankların bakımı yapıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 40'ıncı gününde, tankların bakımı ile askerlere su ikmali yapılıdı

27 Ekim 2017 18:02

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 40\'ıncı gününde, tankların bakımı ile askerlere su ikmali yapılıdı.
Silopi\'de 18 Eylül günü TIR parkı karşısında başlatılan tatbikatın 40\'ıncı gününde askerler, alandaki tankların bakımını yaparken, alanında uzman askerlerce de zırhlı personellere eğitim verildi. Askerlerin su ihtiyaçlarının karşılanması için su tankerinin, alanda konuşlu su tanklarına ikmal yaptığı görüldü. Alanda ayrıca askerlerin konakladığı çadırların etrafını kum yığınlarıyla kamufle etme çalışmaları devam etti. Tatbikat alanındaki araçların bakımı ve onarımı yapılırken, Iraklı askerleri taşıyan 2 midibüs, tatbikat alanına gelmedi. Iraklı askerlerin, cuma günleri izin yaptığı için tatbikata katılmadığı öğrenildi.
Öte yandan Kuzey Irak’taki \'bağımsızlık referandumu\' sonrası kapatılması gündeme gelen Habur Sınır Kapısı’nda işleyiş, aksama olmadan devam ederken, yolcu giriş ve çıkışlarıyla akaryakıt tankeri ve ihracat malı taşıyan kamyonların geçişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. 

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