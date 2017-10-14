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Habur’daki tatbikatta bugün tanklar manevra yaptı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 27'inci gününde tanklar manevra harekatı yaptı

14 Ekim 2017 17:44

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 27\'inci gününde tanklar manevra harekatı yaptı.
Silopi İlçesi\'ndeki TIR parkı karşısındaki arazide 18 Eylül’de TSK tarafından başlatılan tatbikat 27\'inci gününde devam etti. Irak özel birliklerinin de yer aldığı tatbikatta tanklar, konuşlu bulunduğu yerlerinden yaklaşık 300 metre ilerideki manevra alanına çıkarma yaptı. Seri manevra harekatında bulunan tanklar, temsili düşman mevzilerini ele geçirdi. Tatbikat mermilerinin kullandığı harekatı başarı ile tamamlayan tanklar, konuşlu mevzilerine manevralar yaparak döndü.
Öte yandan askeri araçlar bugün, tatbikat alanına su tankerleri ile su taşıdı. Yeni kazılan ve kum torbaları yerleştirilen mevzilerde askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.

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