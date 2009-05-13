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Habur'da rüşvet operasyonu

Habur Sınır Kapısı'nda rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi, 18 kişi gözaltına alındı

13 Mayıs 2009 03:00

Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda rüşvet alındığı ve yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla düzenlenen operasyonda aralarında gümrük memurları ve polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.


Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı'nda bazı memurların rüşvet aldığı ve yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine dün gece Silopi ve Cizre ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Habur Sınır Kapısı'nda görevli 6 polis ile gümrük ve gümrük muhafaza memurları ve rüşvete aracılık yapan 18 kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler soruşturmalarının yapılmaları için Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Polis, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili operasyonlarını sürdürürken, yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.


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