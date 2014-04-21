Habur'da Hendek protestosu

Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin Kürtlerin yaşadığı Suriye'nin Rojava bölgesi sınırına hendek kazdırması Şırnak’ta protesto edildi. BDP’nin çağrısıyla Silopi’deki BDP binası önünde toplanan Habur Sınır Kapısı’na yürüdü.

Özgür Gündem’de yar alan habere göre, yürüyüşün ardından Habur Sınır Kapısı’na bir km. kala Haç Konaklama mevkiinde bulunan Askeri Tank Taburu önünde basın açıklaması yapıldı. HDP Şırnak (Şırnak) Milletvekili Faysal Sarıyıldız tarafından yapılan açıklamada, “Rojava Devrimi dört parça Kürdistan’ın teminatıdır” denildi.

“Rojava yarınımızdır, Rojava umudumuzdur, Rojava özgürlüğümüzün teminatıdır” diyen Sarıyıldız’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

1923 yılında imzalanan Lozan Atlaşması’nı hatırlatan Sarıyıldız, “Lozan ile Kürdistan’ı dört parçaya ayıran zihniyet ile Rojava’da hendekler kazan zihniyet aynıdır. Ancak ne acıdır ki bu hendekleri Kürtler adına siyaset yaptıklarını iddia eden güçler kazıyor. Şu çok iyi bilinmelidir; Rojava Devrimi dört parça Kürdistan’ın teminatıdır. Rojava Devrimi, Güney Kürdistan’ın da teminatıdır. Rojava’nın yenilgisi, aynı zamanda Güney’in de yenilgisi olacaktır” diyerek konuşmasına son verdi. Konuşmanın ardından 5 dakikalık oturma eylemi yapıldı ve eylem son buldu.

“Ulusal Kongre’nin de KDP’nin Rojava’ya yönelik tutumundan dolayı toplanamadığını” savunan BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, “Rojava Devrimi’ni sorun olarak gösterenlere tüm Kürtlerin sert tepki göstermesi gerekiyor ve kınanmalıdır” diye konuştu.

Cezaevlerinde bulunan PKK’lıların Rojova sınırına kazılan hendeği protesto etmek için 2günlük açlık grevine girmeleri ile ilgili konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici “açlık grevi eylemiyle tutsakların hiçbir zaman toplumun sorunlarından kopuk kalmadıklarını bir kez daha gösterdiğini” söyledi. Bilici, “İşte tam da bu nokta cezaevindeki siyasi mahpusların yapacakları açlık grevi bundan sonraki olumsuzluklara karşı çıkabilecek duruşu dışarıdaki güçlerin bir bütün olarak daha gür bir sesle daha aktif bir şekilde daha süreklilik kazanacak bir şekilde eylemler geliştirmesi gerekir” dedi. Diyar TUHAD-DER Başkanı Derya Us da, “Cezaevlerindeki tutsakların iki günlük açlık grevi uyarı amaçlıdır. Bu uyarıyı iktidarın ve KDP’nin iyi okuması gerekiyor” dedi. Us, “Bu eylemi hem iktidara hem KDP’ye ama aynı zaman da bütün sivil toplum örgütlerine bir eleştiri olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’da hendek tepkisi

Rojava sınırına KDP ve AKP tarafından kazılan hendekler önceki gece İstanbul’un Küçükçekmece ve Maltepe ilçelerinde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi. Halk İnisiyatifi tarafından Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde düzenlenen yürüyüşe polis müdahale etti. Maltepe’de de meşaleli yürüyüş düzenlendi. Gaziosmanpaşa’da bir grup, Fatih Mahallesi’nde bulunana boş bir halk otobüsüne Molotof attı. Yurtsever Demokratik Gençlik-Hareketi üyeleri, Fatih Kumkapı’da bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Mardin’in Nusaybin ilçesinde üç gündür “hendeklere karşı nöbet” eylemi gerçekleştiren gençler, bugün insan zinciri oluşturacak.