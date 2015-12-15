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Habur Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar durduruldu

Silopi ve Cizre'deki sokağa çıkma yasağı süresince sınır kapısından giriş ve çıkış yapılamayacağı öğrenildi

15 Aralık 2015 22:51

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında Habur Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışlar durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Valiliğince iki ilçede sokağa çıkma yasağı uygulanacağının açıklanmasının ardından dün 16.00'dan itibaren Habur Sınır Kapısı'ndan araç ve yolcuların geçişine izin verilmiyor.

Sokağa çıkma yasağı süresince sınır kapısından giriş ve çıkış yapılamayacağı öğrenildi.

Habur Sınır Kapısı'nın geçici olarak kapatılması nedeniyle Nusaybin-Cizre karayolundaki araç yoğunluğu da büyük oranda azaldı.

Karayolu güzergahındaki tesis ve oteller ile tır parklarında ise sessizlik hakim oldu.

 

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