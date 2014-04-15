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Habur sınır kapısında geçişler durdu

AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, veri tabanının çökmesi sebebiyle sadece yaya geçişlerine izin verildiğini belirtti

15 Nisan 2014 03:03

Arzu Yıldız

Habur sınır kapısında karşılıklı geçişler on saat boyunca engellendi. AKP Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu, veri tabanının çökmesi sebebiyle sadece yaya geçişlerine izin verildiğini belirtti.

T24’e konuşan Gazeteci Veysi Polat yaşananları şöyle anlattı:

“Sınır kapısında on saattir araç kuyrukları oluştu. Türkiye tarafından 25 kmlik, İbrahim Halil Kapısından Zaho’ya doğru ise 15 kmlik araç kuyruğu var. 10 saattir geçiş yapılamıyor. Burada sadece tek büfe ve tek tuvalet var. İnsanlar ihtiyaçlarını dahi gideremiyor. Yetkililer sınırda oluşan yoğunluk için ise “sistemin bozuk” olmasından kaynaklı olduğunu belirtiyor. Daha önce benzer yoğunluk Silopi’de yaşanıyormuş, ancak Habur’da ilk kez böyle bir durumun yaşandığını öğrendik. Sınırda bekleyen  insanlara durumun ne zaman düzeleceği konusunda da “belli değil” cevabı verildi. Burası en işlek kapılardan birisidir.Herkes durumun bir an önce düzelmesini bekliyor.”

Polat sınırda yaşananlarla ilgili AKP’li Galip Ensarioğlu ve CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun da devreye girdiğini ifade etti. Ensarioğlu’nu valiyi arayarak bilgi aldığı veri tabanının çöktüğü için sadece yaya geçişlerine izin verileceği bilgisinin verildiği öğrenildi.

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