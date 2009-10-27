Habur savcıları HSYK'ya şikayet edildi

Türk Dayanışma Konseyi, Türkiye'ye gelen terör örgütü üyelerini sorgulayarak serbest bırakan ''savcılar, hakimler ile teröristlerin beyanlarını duruşma tutanaklarına geçirmeyen görevliler, mahkemenin sağlıklı karar vermesini engelleyen bürokratlar ile mahkemenin etrafında toplanan kalabalığı dağıtmayan görevliler'' hakkında gerekli yasal işlemin yapılması talebiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) başvurdu.

Aralarında Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse'nin de aralarında yer aldığı konsey üyeleri, HSYK'ya dilekçelerini, gruplar halinde yetkililere teslim ettiler.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, şehit ailelerinin son dönemde yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu belirterek, Türk Dayanışma Konseyi olarak şehit aileleri ile aynı duyguları paylaştıklarını ifade etti.

Terör örgütü üyelerinin serbest bırakılmasının ''hukuka aykırı'' olduğunu savunan Akyıldız, işlemin hukuka aykırılığının mutlaka ortaya çıkacağını ve Türk yargısına inandıklarını söyledi.

Şehit Aileleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse de, terör örgütü üyelerinin serbest bırakıldığı gün evlatlarını kaybettiklerinde yaşadıkları acının aynısını hissettiklerini dile getirdi.

Köse, demokratik açılımı eleştirerek, ''Terörden bahsedenler kadar, açılımdan bahsedenlerden de nefret ediyoruz. Bu işten dönüş yok diyenleri de kınıyoruz'' diye konuştu.