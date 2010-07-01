Habertürk'ten Anayasa Mahkemesi Başkanvekili'nin eşine tazminat

T24 - Habertürk gazetesinde yer alan 15 Eylül 2009 tarihli ve "Çirkin söylentiler iddianamede" başlıklı haberi nedeniyle gazeteye "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla dava açan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi Ferda Paksüt, 3 bin lira manevi tazminat davası kazandı.



Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün eşi ve ikinci ''Ergenekon'' davasının sanıklarından Ferda Paksüt bir haberde ''kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddiasıyla Habertürk gazetesi aleyhine açtığı davada, 3 bin TL manevi tazminat kazandı.



Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Paksüt'ün avukatı Bülent Acar ile Habertürk gazetesinin avukatı Simay Tezcan katıldı.



Avukat Acar, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.



Avukat Tezcan ise dava konusu haberde, Paksüt'e yönelik bir hakaret kastının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.



Yargıç Nevruz Üstün, davayı kısmen kabul ederek, Habertürk gazetesinin, yasal faiziyle birlikte Ferda Paksüt'e 3 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.





'Çirkin söylentiler iddianamede'





Dava dilekçesinde, Habertürk gazetesinin, 15 Eylül 2009 tarihli sayısında, ''Çirkin söylentiler iddianamede'' başlığıyla yayınlanan haberde, Ferda Paksüt ile ilgili bir takım ifadelere yer verildiği kaydedilmişti.



Dilekçede, ''bir haberi verme görüntüsü altında, hukuken habere konu olmayan, ayrıca gerçeklik değeri taşımayan, 'çirkin, adi ve basit bir dedikodunun' içeriğiyle birlikte, birden çok yerde, birden çok kez yer verilmek suretiyle yayınlanması ve kamuoyuna yayılmasıyla Ferda Paksüt'ün sosyal kişilik değerlerinin ağır biçimde çiğnendiği'' ileri sürülmüştü.



Söz konusu haberle, ''Ferda Paksüt ve ailesinin, yakın çevresi ile toplum içerisinde küçük düşürüldüğü'' iddia edilen dilekçede, Habertürk gazetesinden, yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 10 bin TL manevi tazminat talep edilmişti.





