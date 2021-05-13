Habertürk yazarı Yılman: Vatandaşa kesilen cezalar artık hükümsüzdür!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, Koronavirüs salgınınıyla mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sürerken düzenlenen binlerce kişilik İsrail’i protesto eylemlerini eleştirdi. Evinin önünde tek başına arabasını yıkayan adama ceza kesilmesini hatırlatan Yılman, “Yalan yok içim cız etti. Çünkü kanun kanundur. Kişiye, sebebe, duruma göre fark göstermez, gösteremez!” dedi.

“Kusura bakılmasın ama her ne sebep olursa olsun kapatma yasaklarına uymadığı için ceza kesilmiş vatandaşın artık o cezayı mahkemeye taşıyıp şikâyet etmesi anasının ak sütü gibi helaldir!” diyen Yılman, devamında şunları kaydetti:

“Ancak bence buna gerek kalmamalı. Vatandaş boşu boşuna mahkeme koridorlarına taşınmadan bu iş çözülmeli. Bugüne kadar kapatma yasakları gereği kesilmiş tüm cezalar yok sayılmalı. Şunu da söylemek istiyorum son olarak… Devlet adaleti tesis etmekle mükelleftir.

Kanunu uygularken vatandaşların gerekçelerine bağlı olarak ayrım yapamaz. “Ama onların bu yasakları ihlal etmesinin sebebi çok hassas bir konu yüzünden!” deyip de kapatma kurallarının ihlalini görmezden gelemez. Ama geldi.

Devlet bile/isteye yasaların, yasakların uygulamasında çifte standart durumunun oluşmasına bal gibi sebep oldu. O yüzden de sadece kural ihlali yaptığı için ceza kesilen vatandaşa değil… Günlerdir yasaklara uyacağım diye kafasını kapıdan dışarı çıkarmayan vatandaşına da büyük bir özür borçlu bu devlet!”

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