Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Önceki günkü yayında önyargılı, tepkisel ve öfke kontrolü olmayan bir İmamoğlu gördüm

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 22 Nisan 2021 tarihinde Habertürk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan yayınına işaret ederek, "Önceki günkü yayında önyargılı, tepkisel ve öfke kontrolü olmayan bir İmamoğlu gördüm. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu hakkında yazdığım yazıda da Ekrem Bey’in öfke kontrol problemi olduğunu söylemiştim. Bu program o yazımdaki tezi adeta ispatladı. Öte yandan İmamoğlu o yazıdan da belli ki rahatsız olmuş. Ayrıca program boyunca beni merkeze ve hedefe alarak bence diğer üç gazeteci meslektaşıma da haksızlık yaptı." diye yazdı.

Yayın boyunca yönelttiği hiçbir soruya sakin ve net bir cevap alamadığını savunan Nagehan Alçı, "Daha doğrusu sormak istediğim hiçbir şeyi doğru dürüst soramadım. Üstelik sorularımın kaynağı sorgulandı, cevap vermek yerine tuhaf bir biçimde beni hedef almayı tercih etti Ekrem Bey.

Mesela Tevfik Göksu kendisine sormam için bana hiçbir soru göndermemişti ama önyargıyla en baştan benim sorularımı öyle kodladı ve konuşturmadı. Ben bu öfkeli tavra karşı sakin ve nazik tutum almaya çalıştım. Bu olmayan Tevfik Göksu soruları da saçma biçimde her yerde haber oldu.

Yeniden söyleyeyim: Tevfik Göksu bana tek bir soru bile göndermedi." ifadelerini kullandı.

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