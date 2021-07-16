Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Devlet, direnişçileri haklı bulduğu için değil, bilakis Melih Bulu direnişçilere karşı çok taviz verdiği için görevden alındı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınan Melih Bulu'nun atandığından bu yana suların durulmadığını belirterek, "Açıkçası ben bir Boğaziçili olarak daha sert ve şahin bir rektörün göreve gelmesi ihtimalinden endişeliyim. Öte yandan Boğaziçi’nde kutlamalar sürüyor. Muhalefet ve medyanın hatırı sayılır bir kısmı bu adımı Boğaziçililerin zaferi olarak ilan etti bile.

Öyle mi hakikaten? Görevden alınmayı nasıl okumalıyız? Bu, söylendiği gibi protestocuların bir zaferi mi? İktidar taviz mi verdi? Ya da protestoları haklı mı buldu? Yoksa arka planda başka bir sebep mi var? Bulu’yu görevden alma kararı nasıl ve ne zaman alındı? Yerine kim gelecek? Dün Melih Bulu’nun görevden alındığını duyduğum andan itibaren bu soruların peşine düştüm." diye yazdı.

YÖK Genel Kurulu'nun Melih Bulu'nun görevden alınması yönünde Cumhurbaşkanlığı'na teklif götürülmesine oy birliği ile karar verdiklerini savunan Alçı, "Eğer zıtlaşma ve radikalleşme olursa Boğaziçi’nin geri dönülmez seviyede zarar görmesinden ve açıkça ifade etmem gerekirse okulumun ezilmesinden endişeliyim.

Boğaziçililer olarak unutmayalım ki devlet, direnişçileri haklı bulduğu için değil, bilakis Melih Bulu direnişçilere karşı çok taviz verdiği için görevden alındı. Yani protestocular zafer kazanmış havasına girmemeli." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...