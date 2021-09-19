Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya: 10 yıl önce kutuplaşmanın en önemli aleti olan dindar-laik tartışması bugün tutmuyor

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim dönemlerine girildiğinde toplumun dini hassasiyetleri üzerinden yürütülen siyaset anlayışının ön plana çıktığını belirterek, "Bunun gerisinde de AK Parti’den kaçan oyları alma veya oy erimesini durdurma çabası vardı. Bu kapsamda dindar muhafazakar kesime yönelik hamleler ardı sıra geldi.



Orada da kalmadı, muhalefetten de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da resmi bayramlar üzerinden tartışmanın bir başka boyutuna dahil oldu... Her ne kadar Babacan'ın ifade etmek istediği ile diğerlerinin hedefleri arasında fark olsa da sonuçta her ikisinin mesajı da dini hassasiyetlere, dindar kesime yönelikti." diye yazdı.

Din üzerinden son bir ayda yaşananların toplum açısından önemli bir veriyi ortaya koyduğuna işaret eden Sarıkaya, "Belki 10 yıl önce kutuplaşmanın en önemli aleti olan din veya dindar-laik tartışması bugün tutmuyor, tam tersine tepkiye yol açıyor.

Bunu kullanmak isteyeni vuruyor…

Bir de ne kadar ittifak içinde olursanız olun, ülkenin bazı hassasiyetlerine gösterilen yaklaşım bazen birlikteliklerin de ayrışması için yeterli…" ifadelerini kullandı.

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