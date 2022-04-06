Habertürk yazarı Kübra Par: İmamoğlu adaylığının önündeki en büyük engeli kaldırdı

Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her CHP'linin adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Benim de adayım Kemal Kılıçdaroğlu" açıklamasıyla adaylığının önündeki en büyük engeli kaldırdığını savundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'nu hırslı bir iç aktör değil, genel başkan otoritesini tanıyan iyi huylu oğlu gibi göreceğini belirten Par, "İmamoğlu, kendisi anketlerde çok daha öndeyken “Benim de adayım Kılıçdaroğlu” diyerek Kılıçdaroğlu’na büyük bir jest yapmış oldu.

Bu tevazu nedeniyle uzun vadede kazançlı çıkacak. Bence Kemal Bey bu dakikadan itibaren eğer diğer 5 lider “İmamoğlu’nu aday yapalım” derse itiraz etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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