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Habertürk yazarı: 'Amiral' artık Hürriyet değil, bizden daha iyisi yok!

"Yapılan haberler, yenilik açısından Habertürk'ten daha iyisi yok"

31 Ocak 2018 14:38

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Hürriyet'in dün (30 Ocak 2018) manşetine taşıdığı "Aciller acillik" başlıklı haberin konusu olan acil servisler ile ilgili araştırmanın ilk önce Habertürk gazatesi tarafından  yapıldığını söyledi.

Gündeme  yönelik yorumlar, yazılar ve yapılan haberler için yenilik açısından Habertürk'ten daha iyisinin olmadığını savunan Yılman, "Yapılan haberler, yazılan yorumlar, gündem oluşturma, alıntılanma, yenilik açısından Habertürk’ten daha iyisi yok! Artık 'amiral' bu gazete" diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın Habertürk'teki yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün Hürriyet’in birinci sayfasındaki “Aciller Acillik!” başlıklı haberi görünce kendi kendime aynen şöyle dedim değerli okurlarım: Aferin Hürriyet, takip et! Neden mi? Anlatayım.

Hastanelerin acil servisleriyle ilgili ilk araştırmayı yapan ve bunu manşetinden okurlarıyla paylaşan gazete Habertürk’tür. Üst üste iki gün boyunca başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki özel hastanelerin acillerindeki rezalete dikkat çeken ilk bizim gazetemiz oldu. Ve çok ses getirmişti o haberler.

Tabii ki, Hürriyet’in Habertürk’ün yaptığı haberciliği bire bir uygulayıp takip etmesi gurur verici. Buna asla itirazım yok. Ne mutlu Habertürk’e ki başka gazetelere öncü olabiliyor, yaptığı habercilikle örnek olup fikir verebiliyor. Bundan asla yakınmıyorum ama 20 gün kadar önce başka bir gazetenin manşetinden duyurup gündeme taşıdığı aynı konulu habere de “özel haber” logosu abartılı sanki. Neyse...

Şunu açıkça söyleyelim: Yapılan haberler, yazılan yorumlar, gündem oluşturma, alıntılanma, yenilik açısından Habertürk’ten daha iyisi yok! Artık “amiral” bu gazete.

Haksız mıyım efendim?

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Hürriyet gazetesiHabertürk gazetesiamiralSevilay Yılman

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