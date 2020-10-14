Habertürk yazarı: AKP’ye yakın eski AYM üyelerinden biri Berberoğlu kararı için, “AYM Başkanı’nın yerinde olsam anında suç duyurusunda bulunurdum” dedi

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'na ilişkin verdiği yeniden yargılamaya yer olmadığı kararını köşesine taşıdı. Sarıkaya AKP'ye yakın eski bir Anayasa Mahkemesi üyesinin karara dair, "AYM Başkanı’nın yerinde olsam anında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurdum" yorumunu yaptığını yazdı.

Sarıkaya eski AYM üyesinin, “Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyorum. Mahkeme yargısıyla ilgili olmayan, Anayasa hükmünün ihlalinin tespiti var. Yerindelik durumu nereden çıkmış. AYM Başkanı’nın yerinde olsam anında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunurdum…” dediğini aktardı.

Sarıkaya, "Buna da tanıklık edersek, yargıda yeni bir yaşımıza daha girmiş oluruz…" düşüncesini dile getirdi.

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TIKLAYIN | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti