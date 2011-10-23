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Yaşam

Haberleşme normale döndü ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 23:16

-Haberleşme normale döndü ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, Van'da meydana gelen depremden sonra bölgedeki haberleşme trafiğinde yaşanan kısa süreli yoğunluğun normale döndüğünü bildirdi. Acarer, saat 13.42'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremden hemen sonra bölgedeki haberleşme trafiğinde kısa süreli yoğunluk yaşandığını söyledi.  Haberleşme trafiğinin bir kaç saat sonra normale döndüğünü ifade eden Acarer, bölgedeki sabit ve mobil haberleşmede sorun bulunmadığını vurgulayarak, önlem amaçlı olarak mevcut sistemlere takviye amacıyla Van ve ilçelerine mobil enerji sistemleri ile baz istasyonlarının ulaştırıldığını kaydetti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Acarer, depremden dolayı yardım talebi için vatandaşların ''112'' ve ''155'' acil numaralarını aramalarının önemine dikkat çekerek, bu konuda GSM işletmelerinin de bölgedeki abonelerine bilgi mesajı gönderdiği sözlerine ekledi.

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