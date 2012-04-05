'Haberler kesinlikle doğru değil'

Rıdvan Dilmen, bazı internet sitelerinde NTV'den ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.



"Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde hakkımda çıkan haberler kesinlikle doğru değildir" diyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medyatava'ya gönderdiği açıklamada iddialara şöyle yanıt verdi:

"Hemen belirtmek isterim ki başta NTV televizyonu olmak üzere Doğuş Yayın Grubu ile 7 seneyi aşkın bir süredir büyük bir memnuniyetle çalışmaktayım.



'Sözleşmem 2015'e kadar'



Her ne kadar mevcut sözleşmem gereği bu birlikteliğimiz 2015 yılına kadar devam edecekse de sonrasında da bu grup bünyesinde daha uzun yıllar görev yapmak arzusunda olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve hakkımda çıkan bu asılsız haberin düzeltilmesi adına yardımlarınızı rica ederim."