Habere internet erişimi, gazeteleri geçti

T24 - ABD'de yapılan bir araştırma internet haberlerinin, gazete haberlerinden daha fazla ilgi çektiği ortaya koydu.





Gazetelerin tirajında yüzde 50'ye yakın azalma yaşandı



Pew Araştırma Merkezi'nce yaptırılan araştırma, haberlere internet üzerinden erişimin yerel ve ulusal televizyon kanallarından sonra üçüncü sıraya yükseldiğine dikkat çekiyor.



Pew ''Bilgilenmek isteyenler için haber herhangi bir yerde herhangi bir zamanda ve herhangi bir cihazla erişilen bir faaliyete dönüştü'' diyor.



İngiltere ve ABD'de gazeteler bir süredir mali sorunlarla boğuşurken, bazı yayın organları da internet sitesine erişimi ücretli hale getirme seçeneğini gözden geçiriyor.



Pew'ün araştırması ülkede googlenews ve American Online'ın haber sitesinin, CNN ve BBC ile birlikte habere internet üzerinden erişimin en önemli araçları haline geldiklerine işaret ediyor.



Okurların %61'i haberlerini internet üzerinden okuduklarını söylerken, habere yerel haber kanallarından erişenlerin oranı %78, NBC, CNN ve Fox News gibi ulusal haber kanallarından yararlananların oranı %71 civarında.



Radyo haber programlarını evinde ya da otomobilinde dinleyenlerin oranı ise %54.



Anketin katılımcılarının %90'ı habere erişmek için birden çok yöntem ve cihaz kullanırken, %57'si de haberdar olmak için iki ila beş internet sitesinden yararlandıklarını söylüyor.





Gazeteler yarı yarıya



Pew'ün araştırması, yerel ve New York Times gazetesi gibi ulusal gazetelerin düzenli okur sayısında %50 civarında bir azalma yaşandığını da ortaya koydu.



Hem İngiltere'de hem de ABD'de gazeteler reklam ve ilan gelirlerindeki azalma ve okurların büyük bölümünün internete yönelmesi nedeniyle mali sıkıntılarla karşı karşıya.



Seattle Post-Intelligencer geçen yıl kapanan gazeteler arasında yer alırken, Chicago Tribune ve San Francisco Chronicle çok sayıda çalışanın işine son vermişti.



2009 yılında Daily Mail ve General Trust bölgesel kolunda bin kişiyi işten çıkardığını açıklamıştı.



Grup İngiltere ve Galler'den 100'den fazla gazete çıkarıyor.



Medya devi Rupert Murdoch'un patronu olduğu News Corp., London Paper adlı ücretsiz dağıtılan yerel gazeteyi kapatmış, internet sitesinin kullanımını ücretli hale getirileceğini duyurmuştu.



The Sun, the Times, the Wall Street Journal and the New York Post ve Fox ile Sky markaları da Murdoch'a ait.



Murdoch, Google'ı gazete makalelerine eklediği reklam linklerinden para kazanarak gazetecilerin sırtından kar elde etmekle suçladı.



New York Times da internet sitesini 2011'de ücretli hale getireceğini açıklamıştı.