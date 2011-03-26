-HABERE GİDEN 2 GAZETECİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A) - 26.03.2011 - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 gazeteci yaralandı. Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki bir kaza ihbarını değerlendirmek üzere yola çıkan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Deli idaresindeki 34 GSD 95 plakalı otomobil, karayolunun 15. kilometresinde devrildi. Kazada yaralanan İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Deli ile Mustafa Demirci'ye Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.