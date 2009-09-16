Haberden önce kapkaççıyı yakaladı

Muğla’nın Fethiye İlçesi'nde bir bankadan aldığı 200 bin TL'yi bir başka bankaya yatırmak isteyen 25 yaşındaki Ramazan Dala'nın elindeki çantayı alıp kaçmaya çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Demir, 28 yaşındaki gazeteci Ramazan Coşkun tarafından yakalanarak polise teslim edildi.



Fethiye'de kredi borcunu ödemek için özel bir bankadan çektiği 200 bin TL parayı başka bankaya yatırmak için yola çıkan Ramazan Dala'nın yanına yaklaşan Hüseyin Demir çantayı alıp kaçtı. Demir, içi para dolu çantayı alıp kaçarken, Dala peşine düştü. Fethiye sokaklarındaki kovalamaca sırasında Ramazan Dala ‘çantamı çaldı' diyerek bağırmaya başlayınca Hüseyin Demir belinden çıkardığı kuru sıkı tabancayla havaya 3 el ateş etti.



Fethiye Kültür Merkezi önüne kadar koşan Hüseyin Demir burada yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan Ramazan Coşkun tarafından yakalandı. Coşkun’un elinden kaçmaya çalışan Demir, tabancanın kabzasıyla önce Coşkun'un kafasına ardından Dala'nın başına vurdu. Başından darbe alan Coşkun kapkaççı Demir'i yine de bırakmadı. Gazeteci Coşkun, çağrılan polise kapkaççıyı teslim etti. Kapkaççı Hüseyin Demir, sorgusu yapılmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



Olaydan sonra ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Ramazan Coşkun ve Ramazan Dala'nın kaşına ve kafasına dikiş atıldı. Gazeteci Ramazan Coşkun'a teşekkür eden Ramazan Dala, şöyle dedi:



“Kredi borcumu ödemek için bankadan yüklü bir para çektikten sonra diğer bankaya doğru yürüyordum. Arkamdan gelen bir kişi elimde bulunan çantayı alarak hızlıca koşmaya başladı. Ben de arkasından koştum. Kapkaççı havaya 3 el ateş etti. Benim bağırmam üzerine daha sonra gazeteci olduğunu öğrendiğim arkadaş, kapkaççıyı yakaladı. Yakalama sırasında da kapkaçının silah darbelerine maruz kaldık. Gazeteci arkadaşa çok teşekkür ediyorum.”



İnsani bir görev gerçekleştirdiğini belirten yerel ‘Gözde Gazetesi' muhabiri Ramazan Coşkun, “Fethiye Kültür Merkezi önünde, gazeteci bir arkadaşımla oturuyorduk. Bize doğru kaçan birini gördüm. Arkasından başka bir adam ‘çantam çalındı’ diyerek bağırarak koşuyordu. Kapkaçının önüne atlayarak çantayı ve adamı yakaladım. Bu sırada tabancanın kabzasıyla bana vurdu. Başımdan yaralandım, ama kapkaççıyı elimden kaçırmamaya çalıştım. Daha sonra görevli polis memurları gelerek duruma el koydular. Ben insani bir görev gerçekleştirdiğimi düşünüyorum” diye konuştu.

