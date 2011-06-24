-HABERAL'IN TUTUKLULUĞUNA YENİDEN İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın avukatı, müvekkilinin milletvekili seçilmesinin ardından tahliyesine ilişkin başvurunun reddine itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, müvekkilinin tutukluluk halinin devamına ilişkin karara karşı itirazlarını içeren dilekçesini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İtiraz, üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilecek.