-Haberal'ın sevki gerçekleştirilemedi İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü hastaneden İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine sevki gerçekleştirilemedi. AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, müvekkiline 2,5 yıl önce konulan ''Supraventriküler Taşikardi'' hastalığı tanısının, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından da onaylandığını söyledi. Avukat Helvacı, ''Bu hastalık ani ölüme sebep olabilir. Hastalığın tespitinden tedavisine takip edilmesi ve bir operasyon gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bu süreç için İl Sağlık Müdürlüğü, müvekkilimi Çapa'ya sevk etti'' diye konuştu. Haberal'ın, elektro fizyolojik test için bugün Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine sevkinin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Helvacı, ''Sözlü olarak bize Çapa'daki cihazların bozuk olduğu söylendi. Daha önce birkaç hastanede de çeşitli sebeplerle bu cihazları kullanamamıştık. Cihazlardaki son duruma göre pazartesi günü sevk işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz''dedi.