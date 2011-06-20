-HABERAL'IN MAZBATASINI OĞLU ALDI ZONGULDAK (A.A) - 20.06.2011 - CHP'den Zonguldak milletvekili seçilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın mazbatasını oğlu aldı. Zonguldak Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna giden Haberal'ın oğlu Erkan Haberal, gazetecilerin görüntü almasına izin vermediği mazbata töreninin ardından açıklamada bulunmadan adliyeden ayrıldı. Haberal'ın kardeşi Osman Haberal, gazetecilere, kardeşinin avukatının gazetecilere açıklamada bulunmamalarını istediğini belirterek, ''Erkan Haberal, mazbatayı alarak İstanbul'a hareket etti. Önümüzdeki günlerde Haberal'ın avukatı kente gelerek gerekli bilgilendirmeyi yapacak. Ailemiz bu konuda görüş bildirmeyecek'' dedi. CHP'den milletvekili seçilen Ali İhsan Köktürk de mazbatasını almasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Haberal'ın durumunun ivedilik arz ettiğini ifade ederek, şöyle dedi: ''Mehmet beyin meclis yemin töreninden önce tahliye olması gerekiyor. Onun mazbatasının Silivri'ye ulaştırılması gerekiyor. Mazbatası alınarak tahliye işlemlerini gerçekleştirmek üzere arkadaşlarımız Silivri'ye yola çıktılar. Bu mazbatayı ekleyerek mahkemeye tahliye talebinde bulunacaklar. Biz inanıyoruz ki sayın Haberal da bu hafta içerisinde tahliye olarak hem Zonguldaklılarla hem Türkiye'deki kendisine güvenen seçmen kitleleri ile birlikte olacak. 'Tahliye olamaz' diye bir şey yok. Bunun örneği de biliyorsunuz bundan 4 yıl önce parlamentoda yaşandı. Bunun emsalleri varken, Türkiye'de yargıya ve hukuk birliğine inanan birinin bunun aksini düşünmesi mümkün değil. Haberal'ın zaten tahliye olması gerekiyor. Milletvekili seçilmesi ve önceki dönemlerde bunun emsallerinin yaşanması nedeniyle biz tahliyesinde herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz.''