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Politika

Haberal’ın mazbatasını ailesi aldı

CHP’den milletvekili seçilen “Ergenekon” tutuklusu Mehmet Haberal’ın mazbatasını oğlu ve kardeşi aldı.

20 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP’den milletvekili seçilen “Ergenekon” tutuklusu Mehmet Haberal’ın mazbatasını oğlu ve kardeşi aldı.

CHP'den 1'inci sırada milletvekili seçilen “Ergenekon” davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğlu Erkan ve kardeşi Osman Haberal, sabah saatlerinde İl Seçim Kurulu'na geldi.

Erkan ve Osman Haberal, Mehmet Haberal'ın mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aykın Özer'in elinden aldı.

Erkan ve Osman Haberal, adliye çıkışında açıklama yapmazken, görüntü alınmasını da istemedi.

oğlu ve kardeşi, mazbatayı İstanbul'da babasının avukatlarına ulaştırmak üzere yola çıktığını söyledi.

Haberal, mazbatayı alacak olan avukatların da ağabeyinin tahliyesini içeren dilekçe ile İstanbul 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı.



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