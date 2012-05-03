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Haberal’ın 'Haçapit' köyü TBMM'ye taşındı

CHP'li Ömer Süha Aldan, ‘Haçapit’ köyünün ‘Haberal’ iddianamesinde ‘hoca tiplilerin listesi’ olmasını TBMM gündemine taşıdı

03 Mayıs 2012 16:45

 

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, ‘Haçapit’ köyünün ‘Haberal’ iddianamesinde ‘hoca tiplilerin listesi’ olmasını TBMM gündemine taşıdı.

Genel kurulda yaptığı konuşmada Aldan, “Mehmet Haberal’ın ev ve işyerlerinde yapılan arama sırasında, arama ve el koyma tutanağın 184. maddesi var.  Arama yapan polisler buldukları eşyalar ve dokümanlarla ilgili şöyle bir başlık atmışlar: ‘Başkent Üniversitesi’nde çalışan hoca tiplilerin listesidir.’ Haberal sanki hoca tiplileri fişleme yapıyor gibi. Oysa Mehmet Haberal’ın Subaşı köyünün eski adı ‘Haçapit.’ Dolayısıyla ‘Haçapitli hemşehrilerim’ diye bir liste yapmış hastanede kendisine yakın kişilerin kimler olduğuna dair polis tutanağı ne yazık ki üniversitede çalışan hoca tiplilerin listesine dönüşebilmiş” dedi. 

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