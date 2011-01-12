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Haberal'ın doktoru 'Örgüte yardım ve yataklık’tan hapishanede

Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kansız ‘Örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu

12 Ocak 2011 02:00

T24 - Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kansız ‘Örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu....

Ergenekon sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın taburcu edilebileceğine ilişkin sağlık raporunu mahkemeye göndermediği iddia edilen Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kansız ‘Örgüte yardım ve yataklık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Vatan gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan, ancak sağlık sorunları nedeniyle Nisan 2008’den bu yana İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji servisinde yatan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın doktoru tutuklandı. Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesinde, 2 saat Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen tarafından sorgulanan İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kansız, sorgusunun ardından İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.


‘Yardım ve yataklık’ 

Daha önce “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılan Kansız’ın, soruşturma kapsamında dinlenilen tanıkların beyanı kapsamında, “örgüte yardım ve yataklık etmek” iddiasıyla, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Mahkeme de tutuklanmasına karar verince Doktor Kansız, Paşakapısı Cezaevi’ne gönderildi... 


5 doktor ifade vermişti 

Soruşturma kapsamında 3 Aralık 2010’da Erhan Kansız’ın da aralarında bulunduğu dört doktor şüpheli olarak dinlenmiş ve serbest bırakılmıştı. Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü doktorlarından Cengizhan Türkoğlu da tanık sıfatıyla dinlenmişti. Prof. Dr. Haberal, 17 Nisan 2008 tarihinde, Metris Cezaevi’nden Silivri Cezaevi’ne sevk edilmeden rahatsızlanmış ve İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Kardiyoloji Enstitüsü’ne sevk edilmişti. Tedavisi halen aynı birimde devam eden Prof. Dr. Haberal, Metris Cezaevi’nde tutuklu gözüküyor.  

 

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