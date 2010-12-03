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Haberal’ın doktorları serbest

“Ergenekon” sanığı Mehmet Haberal’ın taburcu edilebileceğine ilişkin sağlık raporunun mahkemeye gönderilmediği iddialarıyla ilgili soruşturmada ifade veren iki doktor serbest b&

03 Aralık 2010 02:00

T24 - “Ergenekon” sanığı Mehmet Haberal’ın taburcu edilebileceğine ilişkin sağlık raporunun mahkemeye gönderilmediği iddialarıyla ilgili soruşturmada ifade veren iki doktor serbest bırakıldı.

16 Ekim 2009 tarihli sağlık raporunda eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın taburcu edilebileceğine ilişkin ifadeler yer aldı. Ancak bu sağlık raporu bir yıl gecikmeli olarak “Ergenekon” davasına bakan mahkemeye gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen, raporun niçin 1 yıl geç gönderildiğinin aydınlatılması için doktorların ifadesine başvurdu.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız ile Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zerrin Yiğit, bu sabah Beşiktaş Adliyesi’ne geldi.

“Şüpheli” sıfatıyla Savcı Seçen’e ifade veren Kansız ve Yiğit serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü Haseki Hastanesi'nde inceleme yapmıştı.

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