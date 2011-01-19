T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haberal'ı fena kızdırdılar

İÜ Kardiyoloji Enstitüsü, Prof. Haberal'ı gönderme çabaları sonuçsuz kaldı.

19 Ocak 2011 02:00

T24 - İÜ Kardiyoloji Enstitüsü, Prof. Haberal'ı gönderme çabaları sonuçsuz kaldı. Daha önce Adli Tıp Kurumu'na gitmeyen Haberal, GATA'ya sevk edileceğini öğrenince büyük tepki gösterdi. Sevk iptal edildi

Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı 1,5 yıldır yatarak tedavi eden İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde sular durulmuyor. Müdürleri Prof. Dr. Erhan Kansız'ın tutuklanması hastanede büyük paniğe yol açtı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Haberal'dı çok kızdı

Enstitünün Sağlık Kurulu, suların durulması için geçtiğimiz günlerde ilginç bir karar aldı. Kurul Prof. Haberal'ın GATA'ya sevkine karar verdi. Bu karar Mehmet  Haberal'a iletilince kıyamet koptu. Haberal iddialara göre meslektaşlarına, 'Beni buradan kimse gönderemez' diyerek sert tepki gösterdi. 

17 Nisan 2009'da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne konulan Başkent Üniversitenin sahibi Prof. Dr. Mehmet  Haberal, aynı gece kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Haberal, o günden bu yana İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi görüyor.


GATA'YA GÖNDERELİM

Kaynayan enstitünün Sağlık Kurulu suların durulması için geçtiğimiz günlerde toplandı. Tansiyonun düşürülmesi için, Mehmet Haberal'ın GATA'ya sevk edilmesi yönünde karar veridi. Kurul bir gerekçe göstererek Haberal'ı  GATA'ya gönderecekti. 


BENİ GÖNDEREMEZSİNİZ

Ama kurulun planı istediği gibi işlemedi. Daha önce kalp pili taktırmayan, tedaviyi kabul etmeyen, taburcu kağıdını imzalamayan ve en son Adli Tıp Kurumu'na sevk edilemeyen Haberal'a GATA sevk edileceği söylendi. İddialara göre ünlü profesör, bu karara tepki gösterdi. 'Beni buradan kimse gönderemez' diyen Haberal GATA'ya sevkine karşı çıktı. Bu tepki üzerine sevk planı gerçekleşemedi.


MÜDÜR TUTUKLANDI

Mehmet Haberal hakkında hazırlanan ve mahkemeden saklandığı iddia edilen raporda imzası bulunan  İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erhan Kansız soruşturma kapsamında tutuklandı. Örgüte yardım ve yataklıktan tutuklanan Kansız, önce Paşakapısı Cezaevi'ne, oradan da Metris'e sevk edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24