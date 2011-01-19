Haberal'ı fena kızdırdılar

T24

GATA'YA GÖNDERELİM



BENİ GÖNDEREMEZSİNİZ



MÜDÜR TUTUKLANDI



Ergenekon tutuklusu Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı 1,5 yıldır yatarak tedavi eden İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde sular durulmuyor. Müdürleri Prof. Dr. Erhan Kansız'ın tutuklanması hastanede büyük paniğe yol açtı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:Enstitünün Sağlık Kurulu, suların durulması için geçtiğimiz günlerde ilginç bir karar aldı. Kurul Prof. Haberal'ın GATA'ya sevkine karar verdi. Bu karar Mehmet Haberal'a iletilince kıyamet koptu. Haberal iddialara göre meslektaşlarına, 'Beni buradan kimse gönderemez' diyerek sert tepki gösterdi.17 Nisan 2009'da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne konulan Başkent Üniversitenin sahibi Prof. Dr. Mehmet Haberal, aynı gece kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Haberal, o günden bu yana İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi görüyor.Kaynayan enstitünün Sağlık Kurulu suların durulması için geçtiğimiz günlerde toplandı. Tansiyonun düşürülmesi için, Mehmet Haberal'ın GATA'ya sevk edilmesi yönünde karar veridi. Kurul bir gerekçe göstererek Haberal'ı GATA'ya gönderecekti.Ama kurulun planı istediği gibi işlemedi. Daha önce kalp pili taktırmayan, tedaviyi kabul etmeyen, taburcu kağıdını imzalamayan ve en son Adli Tıp Kurumu'na sevk edilemeyen Haberal'a GATA sevk edileceği söylendi. İddialara göre ünlü profesör, bu karara tepki gösterdi. 'Beni buradan kimse gönderemez' diyen Haberal GATA'ya sevkine karşı çıktı. Bu tepki üzerine sevk planı gerçekleşemedi.Mehmet Haberal hakkında hazırlanan ve mahkemeden saklandığı iddia edilen raporda imzası bulunan İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erhan Kansız soruşturma kapsamında tutuklandı. Örgüte yardım ve yataklıktan tutuklanan Kansız, önce Paşakapısı Cezaevi'ne, oradan da Metris'e sevk edildi.