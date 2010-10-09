Haberal'a hastahanede sınır çizgisi!

T24 - Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof Mehmet Haberal’a tedavisinin sürdüğü hastane odasının kapısına “Beyaz çizgi’’ çekildi. 17 aydır tutuklu bulunan Haberal’ın bu çizgiyi aşmaması ve koridora çıkmaması istendi.



Haberal’ı ziyaret eden CHP milletvekilleri, ilginç bir uygulama ile karşılaştı. Gazeteport'ta yer alan habere göre;bilgiye göre, Haberal İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde yaklaşık 3 metrekarelik bir odada tedavi görüyor. Hastane odasının girişinde jandarma erleri nöbet tutuyor.





’BENİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ’



Odanın çıkış kapısının önüne de beyaz renkli kalın bir çizgi çekildi. Haberal bu çizgiyi geçmek isterse, jandarma tarafından engelleniyor. CHP’li milletvekillerine ‘’Bu çizgi beyaz ama, benim için kırmızı çizgi’’ diyen Haberal’ın şunları söylediği öğrenildi:



‘’Bu çizgiyi bir adım bile aşamam. Cezaevinde olanlar belki de benden daha şanslı. Orada en azından üç kişi bir arada kalıyor ve sohbet bile edebiliyor. Ya da volta atıp, havalandırmaya çıkabiliyor. Benim böyle bir şansım bile yok. Dört duvar arasında tek başınayım’’





HAKİMLERE DAVA YAĞMURU



Haberal’ı ziyaret eden CHP İzmir milletvekili Ahmet Ersin, Haberal’ın Amerikan Cerrahlar Birliği’ne ilk kez bir Türk bilim adamının üye olarak kabul edilmesiyle ilgili ödülü de alamayacağını belirterek şunları söyledi:



‘’Kaçma ve delilleri karartma imkanı yok. Neyle suçlandığını bilmiyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmalı. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendisini haksız yere tahliye etmediği gerekçesiyle, yargıçlardan tazminat kazandı. Ama o yargıçlar davalara bakmaya dosyaları değerlendirmeye devam ediyor. Herhangi bir davada yargıcın sanığa kaşlarını çatması bile, reddi hakim talebini getirir. Oysa, Haberal’ın mahkum ettirdiği hakimler, hala o davalara bakıyor. Hakimlerin davadan çekilmesi lazım. Bunu bilen Haberal da her duruşmanın ardından, bu hakimlere tazminat davası açıyor.’’







