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Haberal: İşkencenin en kötüsü, hukuk vasıtasıyla yapılanıdır

Tutukluluğunun 5. yılına giren Haberal yaşananlara tepki göstererek 'zamanım katledildi' dedi

13 Nisan 2013 18:12

Ergenekon davası tutuklusu ve Başkent Üniversitesi eski rektörü, dünyaca ünlü bilim insanı Mehmet Haberal yaptığı açıklamada, "İşkencenin en kötüsü, hukuk vasıtasıyla yapılanıdır" dedi.

Türkiye'deki ilk böbrek nakillerine imza atan, uluslararası tıp ödüllerine sahip olan Haberal bir açıklama yayımladı. Haberal'ın açıklaması şöyle:


'Zamanım katledildi! Yaşamım gasp edildi!'


Ankara'da gözaltına alınıp, ardından hukuksal hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tutuklanmamın üzerinden bugun tam 4 yıl geçti. Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılmamış olsaydı, İddia Makamı'nın İDAMIMI isteyeceği Sözde Mütalaa'ya baktığımda; DARBE ANAYASASI olarak adlandırılan 1982 Anayasası'nda dahi her ferde tanınan yasal hakların ZORLAMA YORUMLARLA SUÇMUŞ GİBİ gösterilerek, SANAL BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YARATILMAYA ÇALIŞILDIĞINI bir kez daha gördüm.

SUÇSUZLUĞUMUN YENİDEN KANITLANMASININ BELGESİ niteliğindeki bu Mütalaa karşısında ağzımdan çıkan ilk söz "4 YILDIR ZAMANIM KATLEDİLDİ; YAŞAMIM GASP EDİLDİ!" oldu.

BU SÜREÇTE TEK TESELLİM; HALKIMIZIN ARTIK BU GERÇEKLERİN FARKINDA OLMASIDIR!

Uğradığım HUKUK SUİKASTİNİN bugün 5. Yılına girerken, Devletin yetkili birimlerine ve aziz milletimize şöyle seslenmek istiyorum:

"İŞKENCENİN EN KÖTÜSÜ; HUKUK VASITASIYLA YAPILANDIR."

İnanıyorum ki ülkemiz hak ettiği çağdaş hukuk düzeyine en kısa zamanda ulaşacaktır.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL
CHP 24. Dönem Zonguldak Milletvekili"

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