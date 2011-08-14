Haberal hastaneye kaldırıldı

T24 - CHP Zonguldak milletvekili ve 2. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Mehmet Haberal, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, cezaevinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde rahatsızlanan Haberal, götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Haberal'ın, kalp atışlarındaki ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





