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‘Haberal hastalarının durumunu merak etti’

BTV Haber Müdürü Metin Kayıhan, "Haberal'ın merak ettiği tek şey dün ameliyat ettiği hastaları" dedi.

13 Nisan 2009 03:00

BTV Haber Müdürü Metin Kayıhan, "Haberal'ın merak ettiği tek şey dün ameliyat ettiği hastaları" dedi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında, Başkent Üniversitesi Rektürü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın Mutlukent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınması ve aramalar sırasında evde bulunan BTV Haber Müdürü Metin Kayıhan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aramaların sabah 7 sıralarında başladığını, 2 saat 45 dakika sürdüğünü ifade eden Kayıhan, göz altına alınan Haberal'ın Adli Tıp Kurumunda sağlık kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Evde yapılan aramalarda evin her odasının arandığını, bahçenin ve garajdaki bir arabanın içinde de arama yapıldığını söyleyen Kayıhan, aramalar sırasında Haberal'a ait kişisel bir dosyanın, diz bilgisayarının içerisinde Haberal'ın panel ve televizyonda yaptığı konuşma ve haber görüntülerinin yer aldığı CD'nin de tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.

Arama yapan ekiplerin, Haberal'a çok iyi davrandığını, Haberal'ın da aramalar sırasında kesinlikle ekiplere müdahale etmediğini belirten Kayıhan, "Haberal'ın merak ettiği tek şeyin dün ameliyat ettiği hastaları olduğunu" söyledi.

Aramalar sırasında evde Haberal'ın birinci derece yakınlarının yanı sıra rektör yardımcıları ile dekanların da bulunduğunu, ayrıca mahalle muhtarı ile bir kadının daha evde olduğunu belirten Kayıhan, arama yapılması için evrakın Ankara'dan değil, İstanbul'dan geldiğini belirterek, aramalar başladığı sırada Haberal'ın avukatlarının da eve geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın götürülmesinden sonra jandarma tarafından araç ve yaya trafiğine açılması üzerine evin önünde toplanan Başkent Üniversitesi çalışanları, "Bu ülke nereye gidiyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bizi de göz altına alın" diyerek tepki gösterdi.

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