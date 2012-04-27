Haberal düzenlemesi Meclis'te

TBMM Genel Kurulu'nda, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesine başlandı.

İlk sözü, CHP Grubu adına Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek aldı. Düzenleme, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, geçen Aralık ayında ameliyat olan Başbakan Erdoğan'ı ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Baykal, Ergenekon davasının tutuklu sanığı Haberal'ın ağır hasta olan annesini ziyaretine izin verilmesi için Başbakan'dan ricada bulunmuştu.

Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı konuyla ilgili kanun teklifini hazırladı. Teklif, komisyon sürecinin ardından 13 Aralık'ta Genel Kurul sırasında yerini aldı.

Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle teklifin görüşülmesine, ancak 4 aradan sonra bugün başlanabildi.

Düzenlemeye göre sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne ve babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması nedeniyle tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti için yol süresi dışında bir gün izin verilebilecek.

Abdullah Öcalan önlemi

Düzenlemede Abdullah Öcalan ile ilgili bir madde de bulunuyor: 'Bir kimsenin avukatları aracılığıyla Bir suç örgütünü yönlendirdiği tespit edilirse, 6 ay süresince avukatlarıyla görüşmesine izin verilmez.'

Komisyondan bu şekilde geçen bu maddenin, görüşmeler sırasında iktidar partisince verilecek bir önerge ile kaldırılması bekleniyor.