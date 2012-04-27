T24 LogoT24 Logo
Gündem

Haberal düzenlemesi Meclis'te

Düzenlemeye adını veren tutuklu CHP milletvekili Haberal, iki hafta önce ölen annesinin cenazesine katılabilmek için cezaevinden iki gün izin almıştı

27 Nisan 2012 01:41

TBMM Genel Kurulu'nda, tutuklu ve hükümlülerin ağır hasta olan yakınlarını ziyaret etmesini ve hükümlünün ziyaretçileriyle yapacağı görüşmeye kısıtlama getirilmesini öngören kanun teklifinin görüşülmesine başlandı.

İlk sözü, CHP Grubu adına Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek aldı. Düzenleme, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, geçen Aralık ayında ameliyat olan Başbakan Erdoğan'ı ziyareti sırasında gündeme gelmişti. Baykal, Ergenekon davasının tutuklu sanığı Haberal'ın ağır hasta olan annesini ziyaretine izin verilmesi için Başbakan'dan ricada bulunmuştu.
 
Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı konuyla ilgili kanun teklifini hazırladı. Teklif, komisyon sürecinin ardından 13 Aralık'ta Genel Kurul sırasında yerini aldı.
 
Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle teklifin görüşülmesine, ancak 4 aradan sonra bugün başlanabildi.
 
Düzenlemeye göre sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne ve babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hallerinin bulunması nedeniyle tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti için yol süresi dışında bir gün izin verilebilecek.
 
 

Abdullah Öcalan önlemi

 
Düzenlemede Abdullah Öcalan ile ilgili bir madde de bulunuyor: 'Bir kimsenin avukatları aracılığıyla Bir suç örgütünü yönlendirdiği tespit edilirse, 6 ay süresince avukatlarıyla görüşmesine izin verilmez.'
 
Komisyondan bu şekilde geçen bu maddenin, görüşmeler sırasında iktidar partisince verilecek bir önerge ile kaldırılması bekleniyor.

ETİKETLER

haberal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24