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Haberal ceazevine sevk edildi

İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal, hastaneden Silivri Cezaevine sevk edildi.

12 Mart 2011 02:00

T24- İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, tedavi gördüğü hastaneden Silivri Cezaevine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Haberal, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapor uyarınca, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünde tedavi altına alınan Haberal, bir süre önce Adli Tıp Kurumunun raporu üzerine Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmişti.

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