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Haberal: AİHM'in kararı ihtiyati tedbir kararıdır ANKARA (A.A)

01 Ekim 2011 22:04

-Haberal: AİHM'in kararı ihtiyati tedbir kararıdır ANKARA (A.A) - 01.10.2011 - İkinci ''Ergenekon'' Davası'nın tutuklu sanığı Mehmet Haberal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruya ilişkin olarak alınan kararın, ''ihtiyati tedbir kararı olduğunu'' bildirdi.  Haberal, yaptığı yazılı açıklamada, şahsıyla ilgili bazı basın organlarında yer alan AİHM kararıyla ilgili haberler nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu duyduğunu belirtti. Haberal, açıklamasında şunları kaydetti: ''AİHM tarafından alınan karar, basında yansıtıldığı gibi bir hüküm veya mahkeme kararı değil ihtiyati tedbir kararıdır. Esas dava, AİHM'de halen devam etmektedir. Gerçek dışı beyan, bilgi ve belgeler ibrazıyla mahkeme yanıltılmıştır. Gerçek dışı bilgi ve belge verenlerle ilgili tüm yasal haklar kullanılmış ve kullanılmaya devam edecektir.''

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