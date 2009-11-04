Haber yönetmenlerinin "hırsızlık" kavgası

T24- CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile gerçekleştirdiği söyleşinin bazı TV kanallarınca izin alınmadan kullanılmasını “Emek hırsızlığı” olarak niteledi. Birand'ın ATV, Show ve Star TV haber merkezlerine yönelik eleştirisine ilk ve sert tepki Uğur Dündar yönetimindeki Star Haber'den geldi. Açıklamada “Hırsızlık ve dolandırıcılıktan söz etmeye başlarsak, birileri sokağa çıkamaz!” denildi.





Mehmet Ali Birand dün Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yaptığı söyleşinin bazı televizyon kanallarında da yer alması üzerine olayı “emek hırsızlığı” olarak nitelediği bir açıklama yaptı Birand açıklamasında şöyle dedi:

Bugün, Hande Fırat'la birlikte Sağlık Bakanı Recep Akdağ'la bir söyleşi yaptım.

Söyleşi, CNN TÜRK'ten canlı yayınlandı.



Kanal D haber bülteninde de uzun uzun yer aldı.



Söyleşi önemliydi.



Çünkü daha bir - iki saat önce, Başbakan Erdoğan, parti grubunda Recep Akdağ'ın gözlerinin içine baka baka, aşı olmayacağını söylemişti. Dahası bakanıyla aynı düşüncede olmadığını belirtmişti.



Yani günlerdir Türk halkını aşı olmaya ikna etmek için çabalayan bakanı, bizzat Başbakan ters köşeye yatırmıştı.



Habercilik jargonunda bunun adı, atlatma haberdir.



Atlatma haberlere gıptayla, hatta biraz da kıskançlıkla bakılır. Ama saygı gösterilir.



Oysa bugün, neredeyse tüm rakiplerimiz bu saygıyı bizden esirgedi.



Sağlık Bakanı'yla yaptığım bu çok özel söyleşiyi hem Show TV hem de ATV izin almadan, CNN TÜRK yayınından çalarak kullandı.



Aynı yöntemi ne yazık ki Star televizyonu da izledi. İzin vermedik. Buna rağmen yayınladılar.



Üç televizyon, haber bültenlerinde alenen "emek hırsızlığı" yaptılar.



Umarım bir daha yapmazlar.



Çünkü yaptıkları; bize olduğu kadar kendilerine ve mesleklerine de saygısızlıktır.

Lütfen biraz saygı...





Bu açıklamanın ardından Star TV'den Birand'a sert bir yanıt geldi. Birand'ın sert bir dille eleştirildiği açıklamada şöyle denildi:





Kanal-D Haberin sorumlusu ve sunucusu Mehmet Ali Birand yayın sırasında arkadaşlarınca yanlış bilgilendirilmiş…Sağlık Bakanı Recep Akdağ”ın söz konusu açıklamayı Cnn Türk”e yaptığını hem haberde belirttik, hem de Uğur Dündar anons etti. Dolayısıyla etik dışı bir davranış söz konusu değil…Anlaşılan Birand”ı arkadaşları yayın sırasında gaza getirmişler..O da dereyi görmeden paçayı sıvamış!..Bunda çalıştıkları kanalın tüm reyting ölçümlerinde birinci olmasına rağmen, haberde bizi bir türlü geçememelerinin etken olduğunu düşünüyoruz.Dün akşam ona yine büyük farklar attık…





Haber hırsızlığı çok ağır bir suçlama..Bize hırsız diyebilecek adamın alnını karışlarız..Haber merkezimizde hiçbir arkadaşımızın ne hırsızlıktan ne de dolandırıcılıktan sabıkası bulunmuyor… Hırsızlık ve dolandırıcılıktan söz etmeye başlarsak, birileri sokağa çıkamaz!…Ayrıca bu merkezde hiçbir kimsenin ve yakınlarının, çalıştığı kanala program yapıp satan yapım şirketi de bulunmuyor…Ona şunu da hatırlatmak isteriz. O, çalıştığı kanalın sahibinin, yani Sayın Aydın Doğan”ın aynı zamanda Star TV” nin de sahibi olduğunu, bilmiyor herhalde…