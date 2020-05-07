HaberTürk yazarından Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Muslera'yı Lemina'yı alacak haliniz yok ya Sabri Reyiz'i alın bari!

HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni futbol aklının 'karman çorman' olduğunu belirterek, medyada çıkan "Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü transfer edecek" haberlerine ilişkin olarak, "Her iki Galatasaray maçında oynayamayan Garry Rodrigues varken, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz varken, bir de Max Kruse'nin menajerinin yeni oyuncusu Sinan Gümüş'ü alacakmış F.Bahçe. Sinan Gümüş, Deniz Türüç'ün yapamadığı neyi yapacak? F.Bahçe'nin hızlı ve üretken kanat forvetine mi ihtiyacı var yoksa 2. bir Deniz Türüç modeline mi? Madem G.Saray'da forma giyen ve sonra ayrılan kim varsa alıyorsunuz; Muslera'yı Lemina'yı alacak haliniz yok ya Sabri Reyiz'i alın bari!! Hoca olarak da Bjelica gelmeyecekse Tudor tavsiye ederim. O da Hırvat ve boşta!!" diye yazdı.

Serdar Ali Çelikler, Gökhan Gönül ve Caner Erkin isimlerine de karşı çıkarken, "G.Saray'dan Beşiktaş'tan oyuncu koparabilmek başkadır, bu takımlardan Avrupa'nın önemli liglerine transfer olanların ülkeye dönüşlerinde adres olmak başkadır, bu kulüplerin serbest bıraktığı, Avrupa'ya gidip yapamamışları toplamak bambaşkadır.



Ali Koç’un yönetimlerinde yer aldığı Koç Grubu otomobil üretiminde Juventus'un patronu Fiat’ın sahibi Agnelli ailesiyle ortak. Grup şirketlerinden beyaz eşya üreticileri de Barcelona'nın en kuvvetli sponsorlarından. Bu iki kulüpten flama dahi alamayan F.Bahçe, futbol hayatının sonuna gelmiş eski futbolcularından ya da G.Saray'da tutunamamışlardan çare arıyorsa vah o futbol aklına.." ifadelerini kullandı.

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